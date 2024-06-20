«Это позорно»: Бузовой запрещают выходить на сцену после конфликта с Басковым

Соседов погнал Бузову со сцены после перепалки с Басковым! Выступления звезды вызвали возмущение.После перепалки Ольги Бузовой и Николая Баскова на премии МУЗ-ТВ общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают ведущую, а другие певца.
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