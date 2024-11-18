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Лидер КНДР призвал подготовить армию к войне на Корейском полуострове

Лидер КНДР призвал подготовить армию к войне на Корейском полуострове

Он раздал указания командирам вооружённых сил.Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал солдат северокорейской армии подготовиться к грядущей войне.

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