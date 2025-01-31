Прокурор запросил для экс-министра 9 лет колонии и штраф в 40 млн рублей

Государственный обвинитель потребовал для бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.