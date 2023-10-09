ХАМАС планирует обменять израильских заложников на заключенных палестинок

Палестинское движение ХАМАС хочет обменять часть захваченных израильских заложников на палестинских женщин, заключенных в тюрьмах Израиля, при посредничестве представителей Катара, пишет издание Xinhua со ссылкой на источник.
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