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ХАМАС планирует обменять израильских заложников на заключенных палестинок

ХАМАС планирует обменять израильских заложников на заключенных палестинок

Палестинское движение ХАМАС хочет обменять часть захваченных израильских заложников на палестинских женщин, заключенных в тюрьмах Израиля, при посредничестве представителей Катара, пишет издание Xinhua со ссылкой на источник.

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