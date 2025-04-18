Смоленские проекты получат поддержку Совета Федерации

Губернатор Анохин поделился итогами Дней Смоленской области в СФ РФ В среду, 16 апреля, в Совете Федерации было утверждено постановление, в соответствии с которым девять смоленских проектов получат дополнительную федеральную поддержку.
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