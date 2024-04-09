Быть здоровым - это как?

5 апреля 2024 года в ГУК ´Дворец искусств г. Бобруйска´ прошла игра-викторина ´Букет здоровых привычек´ в рамках Всемирного дня здоровья для участников образцового хореографического коллектива ´Крын ічка ´.
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