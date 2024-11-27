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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Владимир непогодин
    Хорошее предложение отключить их от гос. финансирования пусть по крутятся как сейчас большинство народа выживаетО неудобной правд...
  • Alex Zim
    Культура в России - это какое-то "поле дураков", где разовая полу-актриса, ведя пошлейшую и глупейшую телепередачу, и...О неудобной правд...
  • Alex Zim
    Все эти "режиссеры" с Рязановым "одним мирром мазаны", русофобы и англофилы; деньги, деньги, только деньги ...О неудобной правд...

О неудобной правде в эфире «60 минут»

О неудобной правде в эфире «60 минут»

Интересная жизнь с Vera Star Есть такая пословица: «Не хвались серебром, а хвались добром».

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Комментарии
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Alex Zim
Все эти &quot;режиссеры&quot; с Рязановым &quot;одним мирром мазаны&quot;, русофобы и англофилы; деньги, деньги, только деньги ...
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3 час.
Alex Zim
Культура в России - это какое-то &quot;поле дураков&quot;, где разовая полу-актриса, ведя пошлейшую и глупейшую телепередачу, имеет возможность без напряга на воскресном &quot;шопинге&quot; прикупить для субботнего отдха &quot;дачурку&quot; на Бали за &quot;смешные&quot; 14 млн. рублей плюс пара млн. для освежения интерьера, где министерство этой самой КУЛЬТУРЫ, замышляет распил бюджета с помощью вышеупомянутых &quot;режиссеров&quot; путем &quot;халтуры&quot; с модификации старых шедевров, поставленной на поток. Где громко и мелодично издающий правильны звуки под музыку человечек с громким псевдонимом имеет возможность получать немыслимые для нормального человека блага за счет бюджета ... и все это происходит во время Последней Битвы России с Западом за право на СУЩЕСТВОВАНИЕ, битвы, на которой бесстрашно воюют эти самые НОРМАЛЬНЫЕ люди, воют, получают раны и теряют жизни. Когда же у нашей медиа биомассы появится совесть или хотя бы &quot;морда треснет&quot; от пожирания бюджетных и корпоративных раздач?!
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2 час.
Владимир непогодин
Хорошее предложение отключить их от гос. финансирования пусть по крутятся как сейчас большинство народа выживает
Ответить
2 час.

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