О неудобной правде в эфире «60 минут»

Alex Zim

Культура в России - это какое-то "поле дураков", где разовая полу-актриса, ведя пошлейшую и глупейшую телепередачу, имеет возможность без напряга на воскресном "шопинге" прикупить для субботнего отдха "дачурку" на Бали за "смешные" 14 млн. рублей плюс пара млн. для освежения интерьера, где министерство этой самой КУЛЬТУРЫ, замышляет распил бюджета с помощью вышеупомянутых "режиссеров" путем "халтуры" с модификации старых шедевров, поставленной на поток. Где громко и мелодично издающий правильны звуки под музыку человечек с громким псевдонимом имеет возможность получать немыслимые для нормального человека блага за счет бюджета ... и все это происходит во время Последней Битвы России с Западом за право на СУЩЕСТВОВАНИЕ, битвы, на которой бесстрашно воюют эти самые НОРМАЛЬНЫЕ люди, воют, получают раны и теряют жизни. Когда же у нашей медиа биомассы появится совесть или хотя бы "морда треснет" от пожирания бюджетных и корпоративных раздач?!