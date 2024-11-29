8 фильмов и мультфильмов 90-х со странными переводами названий

В названия каких зарубежных фильмах наши переводчики добавили "отсебятину"? В 90-е годы в нашу страну через открывшиеся границы хлынул огромный поток зарубежной кино- и телепродукции, которую нужно было переводить на русский язык.
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