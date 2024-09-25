Общественные проститутки

М

Мария

У меня сложилось впечатление, что среди артистов % дураков гораздо выше, чем в других профессиональных группах! Яркий пример - Пугачёва. Просто дура набитая. Иначе её поведение невозможно объяснить. Актриса не из последних, но ума нет совсем. То же со всеми её мужьями.