Мне как человеку, который, будучи обыкновенным мещанским быдлом, совершенно не разбирается в высоком искусстве и не готов поклоняться ему (как и служить ему) «безраздумно и бесцельно», совершенно нечего сказать о культурной ценности группы «БИ-2».
Общественные проститутки
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Александр Третьяк
Меня всегда удивляли люди которые лепили кумиров из скоморохов
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15 час.
М
Мария
У меня сложилось впечатление, что среди артистов % дураков гораздо выше, чем в других профессиональных группах! Яркий пример - Пугачёва. Просто дура набитая. Иначе её поведение невозможно объяснить. Актриса не из последних, но ума нет совсем. То же со всеми её мужьями.
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6 час.
Александр Николаевич
Встречаются у входа в крупную редакцию два пропагандона. Один спрашивает: "Что несешь?!" - "АХХИНЕЮ!!!"-отвечает ему второй.
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3 час.
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