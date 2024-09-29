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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрокам «Сперс» дали на подпись их детские фотографии в медиа-день клуба

Игрокам «Сперс» дали на подпись их детские фотографии в медиа-день клуба

В медиа-день журналисты попросили оставить автографы на детских фотографиях игроков. Виктор Вембаньяма подписал снимок, на котором валяется на льду после падения на коньках.

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