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Грибники Алтайского края показали свои "трудовые" находки. Фото

Грибники Алтайского края показали свои "трудовые" находки. Фото

Конец августа выдался небогатым на грибы в Алтайском крае для большинства собирателей. Как отмечают любители тихой охоты в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", набрать полное ведро деликатесов удается, но зачастую с большим трудом.

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