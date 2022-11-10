Суарес, Вальверде, Нуньес, Араухо, Кавани – в заявке Уругвая на ЧМ-2022

Сборная Уругвая огласила состав на ЧМ-2022 в Катаре. Заявку из 26 футболистов, приглашенных тренером Диего Алонсо, опубликовала Уругвайская футбольная ассоциация (AUF).
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