В Ивановской области хоккеем занимается более 3 тысяч человек

<p> У хоккеистов Ивановской области стартовала подготовка к новому спортивному сезону. Юные воспитанники спортшколы «Звезда» вышли на тренировки на базе комплекса «Арена – Иваново» и опробовали новое оборудование, которым пополнилась материально-техническая база школы в летний период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии