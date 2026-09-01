Уход, который не требует времени: почему патчи стали главным beauty-аксессуаром 2026 года

Еще недавно патчи доставали из холодильника перед важной встречей. Теперь в них пьют утренний кофе, отвечают на сообщения, собираются на работу и снимают GRWM.
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