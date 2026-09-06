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Аргументы недели

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Мировая карта теперь будет другой — ООН приняла решение отказаться от общепринятой проекции планеты

Мировая карта теперь будет другой — ООН приняла решение отказаться от общепринятой проекции планеты

Раньше все пользовались картой Герарда Меркатора 1569 года — разработанная картографом проекция была предназначена для моряков и хорошо помогала ориентироваться в море, но имела один жесткий недостаток: территории ближе к полюсам растягивались и принимали неверную форму.

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