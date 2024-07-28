Недоступность покупки квартир после повышения ставки увеличит цену аренды жилья

Спрос на покупку жилья после подъема ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости ипотечных кредитов может обвалиться до 50%, а спрос и цены на долгосрочную аренду, наоборот, вырастут, считают эксперты рынка Подорожает ли аренда квартир после повышения ставки ЦБ до 18%? По оценкам экспертов, теперь минимальная ставка по рыночной ипотеке будет начинаться от 20% годовых, а в крупных банках — от 21-22% годовых, что сделает покупку квартиры практически невозможной для большинства россиян.