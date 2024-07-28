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Недоступность покупки квартир после повышения ставки увеличит цену аренды жилья

Недоступность покупки квартир после повышения ставки увеличит цену аренды жилья

Спрос на покупку жилья после подъема ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости ипотечных кредитов может обвалиться до 50%, а спрос и цены на долгосрочную аренду, наоборот, вырастут, считают эксперты рынка Подорожает ли аренда квартир после повышения ставки ЦБ до 18%? По оценкам экспертов, теперь минимальная ставка по рыночной ипотеке будет начинаться от 20% годовых, а в крупных банках — от 21-22% годовых, что сделает покупку квартиры практически невозможной для большинства россиян.

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