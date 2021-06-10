Какие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелия

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫБизнес и финансыКакие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелияГазпром в среду запустил Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), который займёт второе место в мире по величине.Вернуться к статье1959НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВсе это прекрасно Россия вперед, но какой конечный результат? Все радовались какой в России уродился урожай зерна, подсолнечника и т.д, производим мяса, которое экспортируем, но при этом цены в России растут на продукты питание, медикаменты... Кто получает прибыль от хозяйствования в России??? Экспорт, производство все это прекрасно, но где и в чем выгода простым Россиянам? Жизнь дорожает, цена жизни простых россиян ни стоит и гроша, которые на фоне всех достижений выживают сводя концы с концами... Списываются миллионные долги другим государствам, а свой народ закредитован и просто ему не хватает средств для выживания и это что политика? Так что хорошо бы понять, кто с этого станет богаче и в чей карман пойдут деньги, на сколько станет беднее российский народ и будет нанесен вред экологии, потрачены народные природные ресурсы... А то научились только говорить и пыль в глаза пускать, а наделе довели народ до нищеты и устроили геноцид....Natalija OsmininaА чему Вы удивляетесь? С тем же успехом Вы можете удивляться любой другой капиталистической стране. И вообще, принципам капитализма. Вы же сами похерили социализм. А сейчас удивляются: как же так, при капитализме, деньги идут в карман капиталистов, а не народа? И при этом народы этих стран, к примеру, того же США - ярые патриоты своей страны. А живут на свалках. Россия же 30 лет после Перестройки смотрела на Запад, да и раньше, со времен Хрущева. Так что, чему удивляться: всё идет по плану))) С чего Вы к принципам социальной справедливости взываете? Капитализм - это людоедская система по определению.Александр АлександровВы, наверное, просто не знаете... Работать там будут русские люди. Они будут получать зарплату, кормить семьи. Вам это неприятно? Но этого мало! Предприятие будет платить налоги и отчисления в социальные фонды. Это - зарплаты бюджетникам, строительство школ и детских садиков, пенсии и компенсации пенсионерам, оплата больничных и пособий женщинам с детьми. Вам совсем плохо от этого стало? Бывает... Так ещё и прибыль предприятия будет вкладываться в социалку и в строительство новых предприятий. Для Вас это - вообще кошмар? Ну, это Ваши проблемы...Сергей К"После выхода на проектную мощность в 2025 г. на Амурском ГПЗ будет работать порядка 2500 человек. "----- это не комильфо, ознакомьтесь с экономической моделью завода.Сергей Сарматовсам то понял, что сказал...?Леонид"Кремлевский мечтатель?"Александр ЛисовскийА что у на при добыче газа или, к примеру нефти, работают американцы или папуасы . Вопрос не в этом , а в том что почти вся прибыль от наших НЕДР идёт в карманы всего менее 1% людей. Если верить всему что тут пишут , так мы за эти 30 лет должны жить в 30 раз лучше чем раньше , а люди всё время спорят о том , когда жилось лучше сейчас, или в СССР . Если взять ВВП по паритету покупательной способности , то мы как самая богатая, своими ресурсами в мире страна, стоим чуть не в середине списка всех стран мира , и это включая Африку и всякие островные государства , а то что у нас ежегодно вымирает около миллиона граждан и рождаемость как никогда низкая говорит само за себя . И ещё : академиками - экономистами РАН уже давно была подана в правительство докладная записка , что все наши трубы и затраты на них ( а две из мы уже зарыли ) никогда не окупятся , но хозяевам нужны лишь зелёные бумажки.Александр ЛисовскийИ ещё - недавно сколковским учёным удалось создать вечный двигатель . От обычного он отличается отсутствием кнопки "ВЫКЛ "FСFKTRCFYLH сакпрепорбоюбла-бла-бла.первый в очереди Миллер и его кругАлександр АлександровВам не понравилось, что 2,5 тысячи человек будут иметь хорошую работу, хорошую зарплату? Что они будут кормить свои семьи? Ну, это Ваши проблемы...Александр АлександровГде?Александр АлександровВся прибыль? Вы просто не знаете ничего... Прибыль идёт на строительство новых мощностей, на поддержку социалки (школы, детсады, библиотеки), на инфраструктуру... Или Вы до сих пор думаете, что прибыль грузят в чемоданы и таскают по квартире? Вы просто не знаете ничего...Сергей ККакую хорошую зарплату конкретно? 17 т .руб? Вы в курсе что это строит российско немецкая компания? КАКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТРОЙКИ? ЧТО ИМЕЕТ НЕМЕЦКАЯ СТОРОНА? ВЫ знаете КТО ТАКОЙ ШРЁДЕР? ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОН ЧЕГО? И СКОЛЬКО ТАМ РАБОЧИХ МЕСТ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ,?Александр ЛисовскийКогда то, ещё в молодости я отдыхая с родителями в Сочи пошёл на концерт , где выступали Тарапунька и Штепсель . На сцене появляется Тарапунька с большими авоськами которые забиты дефицитными продуктами и навстречу ему выходит Штепсель и увидев такое изобилие спрашивает : " Где ты всё это достал ?. Тот отвечает " Не достал а взял у себя в холодильнике . Штепсель : " А у меня этого там нет ! . Тарапунька : " Это потому что ты подключаешь его в 220 , а я в разъём радио " . Так и у Вас получается . Я теперь на пенсии и часто езжу по стране и в основном вижу нищету и пьянство , безработицу и прозябание наших людей и вижу это сам , а не по ТВ и интер. Так что куда идёт эта прибыль понимаю , когда смотрю какие яхты и дворцы строит наша элита . Не зря разогнали антикоррупционную организацию .Игорь КузнецовДа, "элита" живёт по своим средствам, а Вам надо не в розетку авоську втыкать, а пойти и зарабатывать. Если пенсионер - иди в 80-е и ищи в магазинах что купить. Не следует охаивать власть, надо на выборах голосовать.HotRSНалоговый инспектор: – Скажите, а вы уверены, что ваши виллы, квартиры, машины приобретенны на честно заработанные деньги? – А на какие же ещё? – А мне кажеться, что всё куплено на народные деньги! – Да вы что, смеётесь? Откуда у народа такие деньги?!Александр ЛисовскийКонечно надо голосовать , только против этой подлой власти . Кстати в финансовом отношении я живу очень даже неплохо , но мне за " ДЕРЖАВУ ОБИДНО " А что касается конца 80 годов , когда надо было что то искать в магазинах , так это как раз и создала эта банда которая теперь прихватизировала всё народное состояние . Но конечно есть и люди , которым приятно когда их бьют или плюют в лицо - это мазахисты.Александр Дементьев2500 рабов могут понравится только рабовладельцу. А самим рабам - вряд ли.iva ujgiпока там вижу только киргизов и у таджиковiva ujgiДоместосу об жтом не горворите )))Александр АлександровРазница между нами не очень велика... Я - тоже пенсионер. Но я езжу по России, а Вы по Украине. А телевизора у меня нет уже лет десять. Вот и Вам советую - выбросьте свой ящик и тогда увидите жизнь вокруг себя, а не помои, которые Вам в мозги вливают.Александр АлександровНа комбинате, откуда я ушёл на пенсию, сейчас средняя зарплата около 67 тысяч рублей. Вы что... Ни про жизнь в России, ни про зарплаты в России вообще ничего не знаете?Александр АлександровТаджики в Сибири? У Вас глюки?Александр АлександровБедненький... У Вас даже на букварь денег нет? Тяжко живётся в Жмеринке?Сергей КНа предприятии с которого ушёл я сейчас средняя зарплата 95 т.р , а средняя по городу 37, а по области 34. Вы представляете как эти зарплаты получаются?Александр ЛисовскийА почему именно по Украине , а не по США или ЮАР. Я так понял , что Вы за то что бы каждый человек имел право на собственное мнение . Но только если это мнение Вам нравиться, а иначе он хохол : пиндос , либераст или жидомассон.Игорь КузнецовО том где проживает тот или иной блогер можно узнать по IP, но нужно ли? Как я понял Александр Александров в пылу полемики высказался что только свидомые укробандеровцы могут рассуждать подобным образом. Да, у нас несовершенная система перераспределения доходов от производственной и другой деятельности. Нужно менять, прежде всего, налоговую систему именно в плане НДФЛ. Относительно "средней" з/п. Она примерно в 1,3 раза выше, чем "медианная", это как правило. При этом у нас работают таджики на стройке с оплатой 35-40 т.р./мес. Труд тяжёлый, местные идут с неохотой и работают "спустя рукова". Конечно же с механизмами и устройствами работают специалисты, но они и получают от 70 т.р./мес.Александр АлександровА у нас в городе средняя - 46 тысяч... О чём это говорит? О том, что число получающих высокую зарплату на Вашем предприятии мизерно в масштабах города, а наш комбинат платит 9 тысячам человек, что хорошо сказывается но общем уровне зарплат. Вот скажите, сколько человек получает у Вас продекларированные Вами 95 тысяч? Человек 15? Или даже 95? А у нас - 9 тысяч человек... Чувствуете разницу?Сергей КНу у нас несколько более 3000 человек . То есть у вас маленький городок, и 9 тысяч человек с зарплатой 65 т. р. делают погоду , ясно, ясно, ясно. Вот видите у ВАС 9 тысяч человек, а на строящемся мировом гиганте будет только 2500 и то к 25 году.Александр ЛисовскийУ нас во дворе обслуживанием занимается семья таджиков : отец , мать и 12 летний мальчик . Живут в подвале , у них ещё трое детей . Работают от светла до темна и получают чуть больше 60 тысяч , а должны получать почти 170 . В наших домах на Кутузовском пр. живут и учёные и писатели и артисты и некоторые из них , сердобольные звонили в различные московские комитеты защищающие права работников , но абсолютно ничего не меняется . Управляющий домами показывает им левых работников , которые приходят после того как ему сообщают о проверке. И так везде куда ни ткнись . А комментировать человека у которого все враги с которыми он не согласен я не собираюсь . Кстати сейчас я вообще живу с супругой в Риге , где у меня есть квартира и живёт моя дочь и внучка . Я когда то после института , там отработал почти 20 лет.РУСЛАН КазаковНу как же, все это достояние народа..было бы смешно, если бы не было так грустно...Игорь КузнецовКакого "народа"? Я его видел на озёрах в Подмосковье. Вы за этот "народ"?РУСЛАН КазаковНу как же, все это достояние народа..было бы смешно, если бы не было так грустно...РУСЛАН КазаковНу как же, все это достояние народа..было бы смешно, если бы не было так грустно...Анатолий ЛановойЗае.., зае.., зае...iva ujgiНу построили и молодцыАлександр АлександровТак ещё и пустили. Зарплаты людям... Налоги в бюджет... Отчисления в социалку...Сергей КВЕРОЯТНО МИЗЕРНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, МИЗЕРНЫЕ,HotRSДоходы в карман.Александр АлександровА какие точно, можете сказать? Не знаете... Но заявляете, что мизерные. Любите говнецом швыряться? Кстати, для сведения Вам и остальным говнометателям... Газпром заплатил налогов триллион с гаком. И гак этот почти 400 миллиардов... Мизерные отчисления...Сергей КВОТ ВЫ ОТВЕТЬТЕ КАКИЕ? БАКЛАНИТЕ ВСЁ ВРЕМЯ КАКУЮ ТО ЧУШЬ.Сергей КВЫ ПРО Оренбургский гелиевый завод что нибудь слышали ? ПОСТРОЕН В СССР ПРИ БРЕЖНЕВЕ ЕЩЁ?Александр АлександровНе слышал. И что?Александр АлександровПосмотрите фин.отчётность ГАЗПРОМа. Там всё расписано. Не умеете читать? Ваши проблемы!Сергей КВОТ ВЫ И СМОТРИТЕ "Газпром и Linde подписали соглашение, по которому немецкая компания будет поставлять технологии и оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода(ГПЗ) " ЭТО ВСЁ ДЛЯ НЕМЦЕВ СТРОИТСЯ И НЕМЦАМИ .V KТы сам-то понял, что сказал?Сергей КТАК ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ В КУРСЕ, ГЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И СССР. ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, ОТКРОЙТЕ ИНТЕРНЕТ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ГЕЛЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В СССР И СЕЙЧАС И ОПРЕДЕЛИТЕ ЧТО ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА,Сергей ККОНЕЧНОАлександр АлександровА зачем? Вы предпочитаете и далее этот гелий отдавать Китаю? Я считаю, что возможность вытеснить США с гелиевого рынка стОит затрат.V KТогда и другим разъясни. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Поставщик основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания The Linde Group. Из чего следует, что, как ты сказал "ЭТО ВСЁ ДЛЯ НЕМЦЕВ СТРОИТСЯ И НЕМЦАМИ"? Я понимаю, для тебя главное - говнеца на вентилятор побольше бросить, но попробуй хоть немного поумнее высказываться... Конечно, твоя целевая аудитория это потомки Шарикова, но все же...NVS66 SergeiShulepovЦель просто вытеснить США с гелиевого рынка любой ценой это глупо. Цена опять возрастет и что тогда, прибыли нет, налогов нет, рабочих мес нет все это очередные обещания за использование недр в личных целях.Сергей КАБСОЛЮТНО Бессодержательно, ОСОБЕННО ПРО ВЕНТИЛЯТОР. ИЗ ПТУ В КОНТОРУ ПОПАЛ?Сергей КСША ВЫТЕСНИТЬ С РЫНКА НЕЛЬЗЯ ТАК КАК В ИТОГЕ И ЭТА КОМПАНИЯ ПОПАДЁТ ПОД КОНТРОЛЬ США. СЛУЧАЙ С ДЕРИПАСКОЙ НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛ КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ. США ГЕГЕМОН НА РЫНКЕ АКЦИЙ. ТОЛЬКО НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ГОСКОМПАНИИ ( НАРОДНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) МОГУТ ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ). НАДО ОТДАВАТЬ НИ КИТАЮ НИ США НИ ГЕРМАНИИ С ФРАНЦИЕЙ , НАДО СВОЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РАЗВИВАТЬ, СВОЮ ЭКОНОМИКУ, СВОЙ РУБЛЬ. США ПРОСТО СТАНУТ СОСОБСТВЕННИКАМИ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Уже поставщики алабаев прибежали куда то вступать, вероятно они думают что Российский капитал будет воевать с Китаем за них.Игорь КузнецовА Вы знаете сколько? Или не надо - пусть как было "народное" и никому не трогать. Посмотрите перечисление в бюджет НДПИ и посмотрите сколько из бюджета перечислено в ПФР, а это выплаты пенсионерам.Сергей КДавненько ВАС не читал. БЮДЖЕТ И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВООБЩЕ ШТУКА ИНТЕРЕСНАЯ, САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ БЮДЖЕТ ВЫДЕЛЯЕТ ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНИКАМ , А ПОТОМ ЧАСТЬ ЭТИХ ДЕНЕГ ЗАБИРАЕТ КАК НАЛОГИ, мог бы сразу в налоги отправить, а можно ещё увеличить зарплату бюджетникам и одновременно увеличит налоги с это зарплаты, чтобы реально полученное на руки не изменилось, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КАК УВЕЛИЧАТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.Александр АлександровТак Вы что... Вообще ничего о России не знаете? Ни про Налоговый Кодекс ничего не слыхали? Ни про социальные отчисления? Вообще ничего не знаете?Александр АлександровНе, ну конечно... Вы у нас в России самый умный... Жучку скушали на определении экономической эффективности предприятий...Александр АлександровВы не помните, кто занимал доминирующее положение на рынке пшеницы лет 15 назад? А сейчас кто? Невозможно вытеснить с рынка? Сейчас металлурги России вполне успешно вытесняют с рынка украинцев. Тоже не в курсе?Игорь КузнецовПри чём здесь отчисления в ФЗП бюджетных организаций в неправительственные Фонды и НДПИ ? Я просто ОФИГИВАЮ :-) Вы хоть немного в бухгалтерии и экономике разбираетесь?Сергей ККОНЭЧНО, Я ЛИЧНО ОПРЕДЕЛЯЛ СТОИМОСТЬ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТОК. Вероятно если я проверю стоимость каких либо работ сейчас то снижу стоимость % ов на 45, а в исключительных случаях и на 70%Сергей КУкраинцев все сейчас успешно вытесняют с рынка. Советское на Украине разваливается существенно быстрее чем в России. На украине нет газпромов и нефтепромов чтобы демпфировать убытки. Собственно тренд развития России вероятно таков постепенно все прибыльные предприятия перейдут в частичную собственность западных и китайских олигархов. Единственно кто не будет собственником Российских богатств так это 90% Российского народа.Сергей КТак вы специалист в определении экономической эффективности предприятий... Так чего ВЫ тут пишите или читаете? Работайте по специальности.Сергей КТАК ПО ВАШЕМУ РОССИЯ ЭТО НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС? И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НЕИЗВЕСТНО ОТ ЧЕГО? И ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ОТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ? С КАКОГО ФОНАРЯ? ВЫ ЧТО НИБУДЬ ПРО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА СЛЫШАЛИ? ТАК КОЕ У КОГО ИЗ РАЗВИТЫХ СТРАН ОНА ЕСТЬ И ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ НА КОМПАХ.Игорь КузнецовДля Вас объясняю: рассчитать ФЗП на выполнение работ (услуг) с учётом всех налоговых отчислений и включить в Договор эту калькуляцию - это одно. Сам занимался ещё с середины 80-х, был руководителем Договоров. А НДПИ - это налог на добычу полезных ископаемых и регулируется Постановлениями правительства. Разницу понимаете?Сергей КПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ СУММЫ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАКОЙ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Т,Е что правительство придумает то и будетАлександр АлександровЭто всё для России строится и в России.Александр АлександровА с чего Вы взяли, что цена возрастёт и тогда прибыли не станет? Всё наоборот!Александр АлександровОн и слов-то таких не слыхал...Александр АлександровА Вы значит до сих пор думаете, что в СССР собственником недр был советский народ? Уже лет пятьдесят над такими словами даже не смеются...Александр АлександровА Вы, значит цензором подрабатываете... Даёте разрешения и указания кому чем заниматься? Тогда ответный совет - идите цветочки выращивайте.Игорь КузнецовИзвините, что значит "Правительство может устанавливать любые суммы"? Правительство устанавливает размер налогов, а уж "суммы" - это дело тех, кто работает и зарабатывает. Только для Вас ликбез: в недрах страны лежат полезные ископаемые. Они принадлежат всем. Кто-то взялся за их извлечение и переработку (не все граждане, а кто-то). Это вложение капитала, организация труда, привлечение технологий и специалистов и т.д. Если Вы это не делаете, кто за Вас лично это будет делать? Государство? А это всего лишь граждане, такие же как Вы. Так вот, они заняты делом и с них берут налоги за использование природных ресурсов в казну государства. Потом из казны идут выплаты (справедливость, размер выплат - это другое). Не было бы НДПИ - чем платить социалку? И ещё - 40% доплачивать в ПФР (куда идут эти деньги - тоже вопрос).Игорь КузнецовПо-моему, сергей К или ничего не понимает, или просто провоцирует. Надоело.Сергей КЧушь далёкая от реальности.Сергей КДАК СЕГОДНЯ ТРОИЦА И СБОР ТРАВ ЯВЛЯЕТСЯ БОГОУГОДНЫМ ДЕЛОМ.Сергей ККонечно чего же им смеяться,они уже там, смешливые наши.Сергей КОчень хорошо, просто замечательно, Особенно АЭС В ТУРЦИИ, КОНЕЧНО ЭРДОГАН ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, И УКРЫ ему в этом помогутNVS66 SergeiShulepovТехнология, добавленная стоимость не растет, а цены растут.Sergey Kulikovне совсем понятно про прорыв России. Это очередное детище Газпрома. Что Россия получит от этого?Александр АлександровЯ уже написал об этом "ангелу"... Но могу и Вам продублировать. Вы, наверное, просто не знаете... Работать там будут русские люди. Они будут получать зарплату, кормить семьи. Вам это неприятно? Но этого мало! Предприятие будет платить налоги и отчисления в социальные фонды. Это - зарплаты бюджетникам, строительство школ и детских садиков, пенсии и компенсации пенсионерам, оплата больничных и пособий женщинам с детьми. Вам совсем плохо от этого стало? Бывает... Так ещё и прибыль предприятия будет вкладываться в социалку и в строительство новых предприятий. Для Вас это - вообще кошмар? Ну, это Ваши проблемы...ЛеонидПока что, вся прибыль делится среди приближенных к телу!Sergey Kulikovналоги пойдут в Москву, а Москва это далеко не Россия. Конечно "бедствующим" москвичам это не плохая подмога.HotRSПрибыль предприятия шла на социалку при совершенно иной общественно-политической формации. В России вся социалка висит на государстве. И нынешнее российское государство не строит новых предприятий.Александр АлександровВрать не надо... 12,5 миллиардов на социалку...Александр АлександровВы просто не знаете... Часть налогов уйдёт в Москву, чтобы вернуться субсидированием развития региона. А часть сразу остаётся в регионе. Вы просто не знаете ничего...V KНалоги - это федеральный и региональный бюджет, а не "Москва". Если умеете читать, то можно спокойно и быстро просмотреть бюджет и посмотреть, куда и какие суммы тратятся. Опять же, если читать умеете не сплетни в интернете, а документы...Александр АлександровВы просто не знаете ничего... Привести Вам пример? Металлоинвест заключает с регионами присутствия МИЛЛИАРДНЫЕ договоры о социальном сотрудничестве. Ежегодно. Средства идут именно на социалку. Вы просто не знаете ничего...V KА Вы присутствовали при процессе дележки? Или в агентстве ОБС (одна баба сказала) услышали?V K"При совершенно иной общественно-политической формации" прибыль предприятия забирало государство почти полностью. Сейчас с прибыли платится налог, который идет и на социалку в том числе. Так что не надо взрослым дядям, которые долгую жизнь прожили "при совершенно иной общественно-политической формации", рассказывать, как щедро нам отсыпали денег и благ...Алексей СафроновУтешает лишь то, что подобную ересть говорят неруси и русофобы.HotRSИменно, что заключает договор. Причем после замечания президента о социальной ответственности бизнеса. Предприятие не обязано спонсировать социалку. Государство финансирует социалку из бюджета, т.е. из налогов.HotRSА сколько лет "взрослому дяде, прожившему долгую жизнь" и не понявшему, что "при совершенно иной общественно-политической формации" все размазывалось одинаковым слоем? Но неважно, цитата из комма Александа Александрова: прибыль предприятия будет вкладываться в социалку и в строительство новых предприятий. Ничего, кроме налогов и обязательных отчислений, предприятие платить не обязано. Вкладывается в социалку государство. Или нагибают какого-нить олигарха для строительства дет. сада или школы.V K"Взрослый дядя" знаком с определением экономики социализма, т.е., той самой "совершенно иной общественно-политической формации", которая декларировалась в СССР, а именно: "от каждого - по способностям, каждому - по труду". Заметьте, "по труду", а не "размазывалось одинаковым слоем", как было на самом деле. Поэтому ваши заявления о том, "как хорошо жили тогда", для знающего человека - художественный свист. Как и заявления о том,что нынешнее российское государство не строит новых предприятий. Завод построен, а для вас его нет! Со зрением плохо?HotRSВо-первых, пальцем покажите, где я писал "как хорошо жили тогда". Во-вторых, государство Россия не строит вообще никаких предприятий, государство обязано создавать условия бизнесу, чтобы он строил. И оно эти условия создает, в силу своих возможностей и философии. Даже в оборонке участвует частный бизнес. Что касается "по труду". Уборщица с зарплатой 60 рублей и шахтер со своими 500 рублями имели одинаковые возможности в социальном плане. И их дети имели равные возможности.Игорь КузнецовС 2024 года налоги (косвенные или около 4% останутся не в Москве, а в Петербурге), но это не важно. Основное, как Вы правильно отметили, это прямые налоги в бюджет (не в бюджет Москвы) и косвенные налоги. Что лучше - гонять олетей по тундре или нефть качать?V KОх, как я не люблю тупых споров, особенно, когда собеседник от своих же слов отказывается. Ну, да ладно. Показываю пальцем: как прикажете понимать ваш тезис "Прибыль предприятия шла на социалку при совершенно иной общественно-политической формации. В России вся социалка висит на государстве. "? По-моему – однозначно. Теперь о том, что строит и что не строит государство. Вы не подскажете, какова доля государства в Газпроме? И по вашему оно стоит в сторонке и распевает: «А я здесь ни при чем, совсем я ни при чем»? Вот поэтому я и говорю, что ваша аудитория – потомки Шарикова, которым главное – чтобы говнеца побольше в разные стороны летело. А Вы им и подбрасываете… Что, скорее всего говорит и о вашем родстве с пресловутым героем Булгакова. Впрочем, возможно, что Вы выполняете особый социальный заказ. Но хрен редьки не слаще…NVS66 SergeiShulepov"От каждого по способностям, каждому по потребностям" это лозунг популяризировал Карл Маркс, а ты трудись.HotRSТо есть, напрямую пальцем показать не можете? Хайли лайкли с вопросом - "как прикажете понимать ваш тезис ..?". И потом начинаются фантазии на тему хайли лайкли. Поскольку хайли лайкли аргумент железобетонный, то можно сразу перейти к "особому социальному заказу". Видимо чуть не дотянул я до продажи Родины оптом и в розницу. Могу признать, что да, и особый, и социальный, только не заказ, а вопрос. Если Вы знаете, какую долю контролирует государство в Газпроме, то стопудово должны знать и зарплаты в Газпром газораспределении, которое является структурным подразделением Газпрома. Не в курсе? Так я Вам скажу, у слесарей от 14 до 18 тысяч. Рублей! Может Вы в курсе, сколько стоит проект на газификацию частного домовладения? Тоже не совсем? И тут я Вас просвещу - 130-150 тысяч рублей. За бумажку, которую даже почеркушкой назвать нельзя. Сделано левой ногой на правом колене. Так за чей счет строятся заводы?iva ujgiтоже мне, америку открыл )iva ujgiмоскве деньги нужнее а вы держитесь там, главное здоровье крепкоеiva ujgiну и где они? почему не наблюдаю ? на старых советских задел все выезжаетКомментировать
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