Мухаметшин заявил, что поддержка семей в Татарстане продолжится и после завершения Года семьи

Год семьи подходит к концу, однако поддержка семей в Татарстане будет продолжаться. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в республике.
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