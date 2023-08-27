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Полтапов о предсезонке: «Считаю ужасной свою форму. Не получается, и все. Нужно больше работать, значит»

– Как оцените свою форму на этом этапе предсезонки?  – Лично мою? Пока я без набранных очков. Главное, что наша команда побеждает.

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