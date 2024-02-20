Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

Лукашенко: западные спецслужбы подготовили три сценария переворота в Белоруссии Иностранные спецслужбы и белорусы, бежавшие из страны, намерены совершить в Белоруссии государственный переворот, для которого подготовили три сценария.
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