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Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

Лукашенко: западные спецслужбы подготовили три сценария переворота в Белоруссии Иностранные спецслужбы и белорусы, бежавшие из страны, намерены совершить в Белоруссии государственный переворот, для которого подготовили три сценария.

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