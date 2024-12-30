Умер, дожив до ста лет. В США скончался друг Брежнева, отпустивший Никарагуа

Удивительное дело- то ли дело в крайне эффективных медицинских технологиях, то ли генофонд у американских политиков исключительно хорошо, однако, на нагих глазах уже второй вип-представитель американского истеблишмента умирает, дожив до 100 лет.
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