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Глава Беловского района Курской области сообщил о заходе украинских ДРГ

Глава Беловского района Курской области сообщил о заходе украинских ДРГ

Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная, властям «непонятны некоторые моменты на приграничных территориях»Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) 10 августа зашли на территорию Беловского района Курской области, это вызвало «очень много суматохи и паники», заявил глава муниципалитета Николай Волобуев.

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