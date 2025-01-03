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Россия: 13 ударов за неделю по стратегическим объектам на Украине

Россия: 13 ударов за неделю по стратегическим объектам на Украине

Министерство обороны России сообщило о проведении за неделю одного массированного и 12 групповых ударов, направленных на объекты украинского военно-промышленного комплекса и места дислокации иностранных наёмников.

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