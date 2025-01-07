Россиянам с этого года придётся платить повышенный налог по вкладам. Если в прошлом году облагались доходы свыше 210 тысяч, то в этом порог может выра...

Россиянам с этого года придётся платить повышенный налог по вкладам. Если в прошлом году облагались доходы свыше 210 тысяч, то в этом порог может вырасти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Настоящая новогодняя милота из Подмосковья, где львам в честь праздников подарили ёлки
- Ракетный удар нанесен по дому культуры в с. Ивановское, Курская обл., Рыльский р-нVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР
- В Химках избили главу семейства, запускавшего фейерверк во дворе дома. В новогоднюю ночь в подмосковном ЖК «Парк Тауэр» было жутко громко ...
Свежие комментарии