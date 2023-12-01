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Мальдини о трансферах: «Часто мы ставим на талант, не зная, как его развивать. «Челси» и «МЮ» – очевидные примеры. Огромные инвестиции и недостаточное управление приводят к плохим результатам»

Мальдини о трансферах: «Часто мы ставим на талант, не зная, как его развивать. «Челси» и «МЮ» – очевидные примеры. Огромные инвестиции и недостаточное управление приводят к плохим результатам»

«После примерно 35 трансферов возник спор по поводу Шарля де Кетеларе. У футболистов в 21 год адаптация не всегда происходит моментально (купленный за 36 млн евро бельгиец не забил ни разу за 40 матчей в миланском клубе, сейчас он играет в аренде в «Аталанте» – Sports.

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