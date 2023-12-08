ВТБ ожидает замедления темпов роста рынка розничных кредитов до 6-8% в 2024 году

Банк ВТБ прогнозирует замедление темпов роста рынка розничного кредитования в России до 6-8% в 2024 году и ускорение прироста клиентских средств до 12%, передает «Интерфакс» слова зампреда правления банка Георгия Горшкова.
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