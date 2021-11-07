www.popmech США успешно испытали двигатель сверхзвуковой ракеты ВМС США успешно провели наземные испытания твердотопливного ракетного двигателя (SRM), который будет использоваться в американской наступательной гиперзвуковой ракетной системе.
www.popmech США успешно испытали двигатель сверхзвуковой ракеты ВМС США успешно провели наземные испытания твердотопливного ракетного двигателя (SRM), который будет использоваться в американской наступательной гиперзвуковой ракетной системе.
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