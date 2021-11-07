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США успешно испытали двигатель сверхзвуковой ракеты

США успешно испытали двигатель сверхзвуковой ракеты

www.popmech   США успешно испытали двигатель сверхзвуковой ракеты ВМС США успешно провели наземные испытания твердотопливного ракетного двигателя (SRM), который будет использоваться в американской наступательной гиперзвуковой ракетной системе.

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Юрий Ильинов
🕯️Восковая свеча "Цилиндр". Время горения - 3-5 часов. Высота - 5 см; 10 см, диаметр 30 мм. Могут использоваться как алтарные свечи, а также как свечи желания. Благодаря большому диаметру на них удобно наносить руны, сигиллы и другие знаки, олицетворяющие ваш запрос к ВС. Удобны для использования на природе, не требуют подсвечника (не забываем про пожарную безопасность - ставим на жаропрочную поверхность!)

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