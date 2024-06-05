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Вечерний Новосибирск

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Кролика Родиона спасли от бешеного зуба в Новосибирске

Кролика Родиона спасли от бешеного зуба в Новосибирске

Кролик Родя – постоянный клиент ветеринарной клиники «Пульс» на «Родниках». На днях ушастику специалист по экзотическим животным Ольга Бурлак под анестезией удалила резец, который доставлял кролику массу неприятностей.

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