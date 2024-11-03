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15 случаев, когда звезды решили сменить имидж, но что-то пошло не так

15 случаев, когда звезды решили сменить имидж, но что-то пошло не так

Неудачная стрижка или выбор неподходящего цвета волос — то, что может случиться с каждым из нас. Но, оказывается, с подобными неприятностями сталкиваются и голливудские звезды, ведь даже личная команда стилистов не может гарантировать идеальный результат.

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