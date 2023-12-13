Затопление метро Киева. Всё только начинается

Едва появилась первая информация о начавшей поступать воде в тоннели метро Киева, как бывший советник президента Леонида Кучмы сбежавший из Украины Олег Соскин в своем видеоблоге заголосил: «Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая.
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