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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Бельский считает, что «Челси» легко пройдет кризисный «Лестер» в Кубке Англии

«Челси» и «Лестер» сыграют в Кубке Англии. «Лестер» выиграл лишь однажды, в финале 2021 года забрали трофей благодаря голу Юри Тилеманса.

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