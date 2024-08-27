О том, что во время бегства от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ее семья попала под обстрел сразу восьми украинских танков, рассказала жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова, в опубликованном 26 августа интервью телекомпании RT.
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