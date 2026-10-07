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Диетолог Русакова назвала дефицит сна и прогулок одной из причин частых болезней школьников осенью

Диетолог Русакова назвала дефицит сна и прогулок одной из причин частых болезней школьников осенью

Рост заболеваемости школьников осенью связан с изменением распорядка дня, дефицитом сна и прогулок, а не только с авитаминозом.

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