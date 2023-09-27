Оценки экспертов: камера iPhone 15 Pro Max

Эксперты оценили качество камеры в новых iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает DxOMark. © Apple В целом эксперты остались довольны — камера iPhone 15 Pro Max заняла второе место в собственном рейтинге издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии