Верховной Раде Украины нужно прислушаться к идеям Путина – спикер Госдумы

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что Верховной Раде Украины следует прислушаться к идеям об урегулировании конфликта, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин.
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