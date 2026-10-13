МВФ предупредил о рисках для рынков из-за ИИ, кибератак и роста доходности облигаций

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) Global Financial Stability Report выделяется три основных риска, которые в краткосрочной перспективе могут стать катализаторами мирового финансового кризиса: пересмотр ожиданий от развития искусственного интеллекта, резкий рост доходностей государственных облигаций и кибератаки на финансовую инфраструктуру.