МВФ предупредил о рисках для рынков из-за ИИ, кибератак и роста доходности облигаций

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) Global Financial Stability Report выделяется три основных риска, которые в краткосрочной перспективе могут стать катализаторами мирового финансового кризиса: пересмотр ожиданий от развития искусственного интеллекта, резкий рост доходностей государственных облигаций и кибератаки на финансовую инфраструктуру.
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