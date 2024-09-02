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Депутат Бобровская: начштаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связи с РФ

Депутат Бобровская: начштаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связи с РФ

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует организовать проверку начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого.

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