Депутат Бобровская: начштаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связи с РФ

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует организовать проверку начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого.
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