E1.RU: Обвиняемый по делу о гибели ученого на Урале не признает вину

Смерть учёного на Урале: обвиняемый отрицает вину и говорит о болезни потерпевшегоОдин из фигурантов уголовного делу по факту смерти ученого Никиты Зезина, Александр Реверук категорически отвергает все обвинения.
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