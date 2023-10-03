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Названы профессии с наименьшим числом размещённых вакансий в России

Названы профессии с наименьшим числом размещённых вакансий в России

Представители компаний hh.ru и «Работа.ру» рассказали в беседе с RT о профессиях с наименьшим числом размещённых вакансий, а также о том, какие сферы деятельности получают наименьшее число откликов со стороны соискателей.

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