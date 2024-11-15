К 2030 году выручка мировой индустрии микросхем достигнет $1 трлн — ASML

Выручка мировой индустрии микросхем к 2030 году превысит $1 трлн, чему в значительной степени будет способствовать спрос на приложения для искусственного интеллекта (ИИ), заявил производитель полупроводникового оборудования ASML, сообщило 14 ноября издание NL Times.