К 2030 году выручка мировой индустрии микросхем достигнет $1 трлн — ASML

Выручка мировой индустрии микросхем к 2030 году превысит $1 трлн, чему в значительной степени будет способствовать спрос на приложения для искусственного интеллекта (ИИ), заявил производитель полупроводникового оборудования ASML, сообщило 14 ноября издание NL Times.
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