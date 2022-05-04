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«Бавария» общается с агентами Тимбера. Защитник «Аякса» – альтернатива Рюдигеру и Шлоттербеку

Центральный защитник «Аякса» Юрриен Тимбер по окончании сезона может перейти в «Баварию». Руководство мюнхенского клуба интересовалось ситуацией с 20-летним нидерландцем у его агентов, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Sky Germany.

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