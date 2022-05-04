«Бавария» общается с агентами Тимбера. Защитник «Аякса» – альтернатива Рюдигеру и Шлоттербеку

Центральный защитник «Аякса» Юрриен Тимбер по окончании сезона может перейти в «Баварию». Руководство мюнхенского клуба интересовалось ситуацией с 20-летним нидерландцем у его агентов, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Sky Germany.