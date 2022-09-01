Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Жертве ДТП из Уссурийска приморец выплатил около 800 тысяч рублей

Жертве ДТП из Уссурийска приморец выплатил около 800 тысяч рублей

Приморец задолжал жительнице Уссурийска более 790 тысяч рублей. Именно в такую стоимость оценили материальный ущерб в результате ДТП.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх