Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

20 раскрашенных фотографий, которые приоткрывают завесу над повседневной жизнью Советского Союза. Это не просто архивные кадры, а настоящая машина времени: два десятка снимков охватывают самые разные уголки необъятной страны и различные десятилетия ее великой эпохи.