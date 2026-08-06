Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

20 раскрашенных фотографий, которые приоткрывают завесу над повседневной жизнью Советского Союза. Это не просто архивные кадры, а настоящая машина времени: два десятка снимков охватывают самые разные уголки необъятной страны и различные десятилетия ее великой эпохи.
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