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Порядок, государство

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Сотрудники полиции Тамбовской области пресекли крупное мошенничество

В УМВД России по г. Тамбову поступило заявление от местной пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, которые, представившись сотрудниками финансовой организации, убедили женщину в том, что её денежные средства находятся под угрозой.

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