На Украине изменят законодательство ради сбежавших за границу от призыва

Парламентарий киевского режима Егор Чернев поделился сведениями о том, что при меняя законодательные нормы по поводу мобилизационных мероприятий, власти планируют действовать таким образом, чтобы они затронули тех граждан мужского пола, которые выехали из государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии