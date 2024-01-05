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На Украине изменят законодательство ради сбежавших за границу от призыва

На Украине изменят законодательство ради сбежавших за границу от призыва

Парламентарий киевского режима Егор Чернев поделился сведениями о том, что при меняя законодательные нормы по поводу мобилизационных мероприятий, власти планируют действовать таким образом, чтобы они затронули тех граждан мужского пола, которые выехали из государства.

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