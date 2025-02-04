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Мода и Шоу-бизнес

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В Казахстане отменили концерты российской группы

В Казахстане отменили концерты российской группы

Два концерта российской рок-группы «Наив» отменены в Казахстане. Об этом коллектив сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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