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Парламентская газета

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РИА Новости: На месте удара по Сумам находились 200 боевиков ВСУ

На месте ракетного удара по Сумам 13 апреля находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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