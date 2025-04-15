Mirror: затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае

Согласно сообщению британской газеты Mirror, ссылающейся на старшего следователя Агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании Марка Кэма, подъем затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian планируется осуществить в мае 2025 года.
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