Фукале пропустит третий матч серии против «Локомотива». Вратарь получил травму в первой игре

Стал известен состав «Трактора» на очередной матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Вратарь Зак Фукале, получивший травму в первой игре (на 35-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов въехал в левую ногу Фукале), пропускает второй матч подряд – он не попал в заявку.
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