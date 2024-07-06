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ЦКБР: систему охраны объектов с FPV-дронами испытали на российском аэродроме

ЦКБР: систему охраны объектов с FPV-дронами испытали на российском аэродроме

В России успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой применятся FPV-дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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